المخمل والجلد المدبوغ .. أحدث صيحات حقائب الخريف 2024

الجلد المدبوغ .. توجد عدد من الأقمشة الخريفية والشتوية التي تقفز إلى واجهات المحلات مع حلول فصل الخريف، وعلى رأسها المخمل، والتويد، وبالطبع الجلد المدبوغ.

وعاد الجلد المدبوغ ليتصدر صيحات الموضة الرائجة هذا الموسم، ويعد ذلك بمثابة إحياء لموضة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

سواء كان الأمر يتعلق بالأحذية أو الحقائب أو السترات، فإن الجلد المدبوغ يضفي لمسة من الفخامة المريحة والشعور الناعم المريح الذي يمنح لمسة أنيقة إلى أي قطعة من إطلالاتك.

يُعد الجلد المدبوغ القماش المفضل هذا الخريف، وإذا كانت هناك قطعة واحدة تخطف الأضواء، فهي حقيبة الجلد المدبوغ. من عاشقات الموضة في المكاتب إلى ركاب المترو، الجميع يرتدين هذا العنصر الأساسي المريح والأنيق في الخريف.

وتأتي حقائب الجلد المدبوغ في كل شكل وحجم يمكنك تخيله، ويمكنك اقتناء حقيبة كتف من جلد السويدي أو حقيبة كروس بودي صغيرة متراخية للحصول على لمسة من العصرية والجمال.

ستجدين هذه الحقائب المغطاة بقماش ناعم بألوان جريئة وخافتة، على الرغم من أن الجلد المدبوغ البني يحظى بشعبية خاصة في فصل الخريف.

من حقيبة كروس بودي مستوحاة من الطراز القديم مع هامش على طراز السبعينيات إلى حقيبة دلو حديثة ومنظمة، تعد هذه الحقائب المصنوعة من الجلد السويدي من الأشياء التي يجب أن تتوفر في خزانة ملابسك الأساسية في الخريف.