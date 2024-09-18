التموين: لا تغيير في سعر الخبز المدعم والرغيف بـ 20 قرشا

قال أحمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي لوزارة التموين إن سعر الخبز المدعم ثابت لم يشهد أي تغيير.

وأضاف في تصريح اليوم أنه بالنسبة لسعر الخبز السياحي بعد زيادة أسعار الغاز فإنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذي يتم العمل به بداية من اليوم 18 سبتمبر 2024 متضمنا 12 ألف جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، فإن هذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذى يستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعية الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة.

وأضاف كمال انه بشأن الغاز الطبيعية المستخدم في إنتاج الخبز المدعم سعرة ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء من عام 2020، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف.