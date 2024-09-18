تفاصيل القرعة العلنية  لتخصيص 267 قطعة بمنطقة الرابية في الشروق

أجرى المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، القرعة العلنية اليدوية الثالثه لتسكين العملاء طبقاً للمخططات التفصيليه المعتمده بمنطقة "الرابية"، وذلك بحضور مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،وجهاز المدينة.

قال رئيس الجهاز ، إن القرعه أجريت اليوم الأربعاء طبقاً للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسميه وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصه بالمساحات التى تم الموافقه على توفيق أوضاعها حيث شملت على تخصيص 267 قطعة أرض بمنطقة "الرابيه" عباره عن 125 قطعه للشريحه مساحة 209م2 و 67 قطعه مساحة 267م2 و 12قطعه مساحة من243م2 حتى 265م2 و42قطعه مساحة 400م2 و 21 قطعه مساحة 500م2 وذلك بالقطع الأراضى الشاغرة.

أضاف رئيس الجهاز، أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

ولفت رئيس الجهاز، إلى الإستمرار فى الإعلان تباعاً عن باقى الأسماء وموعد القرعه التاليه المخصصه لتسكين باقى أصحاب الطلبات.