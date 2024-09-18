محافظ الغربية يتابع انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" بالسنطة

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انطلاق قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ،بقريه شنره البحريه بمركز ومدينة السنطة، للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة المواطنين بالقوافل، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

فقامت مديرية الصحة بالغربية بإقامة اكبر قافلة طبية علاجية و قدمت خدماتها ل 654 مواطن وصرف الادوية بالمجان ل 653 مواطن ، كما قامت المبادرة باحداث تغيير شامل في القرية من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل وزراعة الاشجار واقامة أنشطة رياضية متنوعة وتقديم خدمات اجتماعية و ندوات بيطرية والتوعية عن اضرار التدخين وتعاطي المخدرات والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 في سرية تامة وبالمجان وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات ، فضلا عن تقديم خدمات مشروعك ووحدة حماية الطفل و تكافئ الفرص ، فضلا عن سيارات بيع السلع الغذائية باسعار مخفضة .

وأكد الجندي ان المبادرة من أهم المبادرات التي اطلقت في العالم ، وتجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وتتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، مضيفا الى أن المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.