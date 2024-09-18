وزير التربية والتعليم: متابعة مستمرة لتنفيذ القرارات على أرض الواقع

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عمل متابعة مستمرة لتنفيذ جميع القرارات الوزارية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، في مقر هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توقع حدوث مشكلات في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتابع بشكل مستمر التنفيذ على أرض الواقع في المدارس وليس من الوزارة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد طلاب المدارس في مصر يتجاوز 25 مليون وهو أكبر من تعداد دول، لذلك فإنه يتوقع حدوث بعض المعوقات.

وزير التربية والتعليم: نسعى لمصلحة الطلاب

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن جميع قرارات الوزارة تصب في مصلحة الطلاب، من أجل إعادتهم للمدارس والقضاء على المشكلات الموجودة بالفعل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن حل مشكلات القضاء على الكثافة الطلابية في الفصول متروك للإدارات التعليمية لأن طبيعة كل منطقة تختلف عن الأخرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك ضوابط لمتابعة أعمال السنة في المدارس، مثل توحيد الواجب المنزلي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحتها على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييم الشهري يكون من خلال وضع أسئلة محددة يتم الاختيار من بينها، وهو أمر معمول به في جميع الدول.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.