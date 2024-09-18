بنزيما يرفع راية التحدي قبل صدام الهلال "بمثابة نهائي"

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، على المباراة الهامة والمرتقبة ضد الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وقال بنزيما في تصريحات نقلها حساب رابطة دوري روشن السعودي على منصة “إكس”: “كل المباريات مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو أن نحصل على قسط من الراحة قبل لقاء الهلال”.

وتابع حديثه: “سنبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال، وكل مباراة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي، لذا نحن ذاهبون هناك للقتال وتقديم أداء جيد”.

وأكمل قائد الاتحاد: “قدمنا أداءً رائعًا خلال مباراة الوحدة، وقمنا بعمل جيد، الفريق بأكمله والجماهير، عندما أقول إننا بحاجة إلى المشجعين ما حدث أمام الوحدة هذا ما كنت أقصده”.

وأردف: “موسى ديابي لاعب مثالي بالنسبة لنا، قدم 4 تمريرات حاسمة، فهو لاعب خطيرة جدًا ويُساعد الفريق، بالإضافة إلى أنه شخص لطيف ونحتاجه في كل مباراة لأنه ممتع”.