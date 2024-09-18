وزير التربية والتعليم: اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريًا إلا بفرنسا

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللغة الثانية الأجنبية لا تدرس إجباريا سوى في فرنسا لأن بها جاليات كثيرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك سبب قرار خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في المرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب أصبح لديهم مدارس يحصلون منها على المحتوى التعليمي بسهولة بعيدا عن عدد المواد المرتفع.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رفع العبء والضغط النفسي عليه، وهذا هدف أساسي لما حدث في الثانوية العامة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة الجيولوجيا في المرحلة الثانوية كمادة إجبارية في العالم.

وزير التربية والتعليم يكشف أهداف هيكلة الثانوية

وأكد وزير التربية والتعليم أن الهدف من خروج مواد من المرحلة الثانوية هو إتاحة الفرصة للطلاب لدراسة المواد الأساسية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.

وذكر وزير التربية والتعليم أهمية أن يكون لدى المعلم الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاثة، وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.

وقال إن أعمال السنة موجودة في جميع دول العالم خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، ووضعنا درجات على كل شيء سواء الواجب أو الالتزام والانضباط والسلوك وغيرها، وهذا موجود في المدارس الدولية، والواجب المنزلي سيكون واحد على مستوى المدارس حسب كل درس أو وحدة، وسيتم نشره على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.





