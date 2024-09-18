"المهندس للتأمين" تحقق 1.308 مليار جنيه أقساط وأرباحها ترتفع إلى 243 مليون جنيه

أعلنت شركة المهندس للتأمين عن اعتماد مجلس إدارتها للقوائم المالية عن السنة المالية 2023/2024 المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي أظهرت تحقيق نتائج مالية متميزة تعكس استمرار النمو والتطور في الأداء المالي للشركة.

نجحت شركة المهندس للتأمين في تحقيق زيادة في الأقساط المصدرة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، حيث بلغت 1.308 مليار جنيه مقارنة بـ 1.004 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، بزيادة قدرها 303 ملايين جنيه وبمعدل نمو 30%.

كما قفزت محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 1.273 مليار جنيه في يونيو 2023، بزيادة قدرها 552 مليون جنيه وبنسبة نمو 43%.

حققت المهندس للتأمين صافي أرباح قدره 243 مليون جنيه عن السنة المالية 2023/2024، مقارنة بـ 130 مليون جنيه في السنة المالية السابقة، مما يعكس نمواً بنسبة 87%. كما ارتفع فائض النشاط التأميني لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات ليصل إلى 255 مليون جنيه، بزيادة 93% عن العام السابق.

في الوقت ذاته، بلغ صافي الدخل من محفظة استثمارات الشركة 275 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، وبنسبة نمو 120%.

وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، ارتفعت إلى 820 مليون جنيه مقارنة بـ 598 مليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 37%. أما على مستوى التعويضات، فقد سددت الشركة تعويضات بقيمة 538 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 415 مليون جنيه في العام السابق.

وأعرب خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، عن فخره بالنتائج المحققة قائلاً: "نحن نحصد ثمار عملنا الدؤوب خلال السنوات الماضية، ونطمح دائمًا لتحقيق المزيد. تحقيق هذه الأرقام في ظل التحديات الاقتصادية يعكس قوة الأداء والتزامنا بجودة الاكتتاب وتقديم خدمات متنوعة ومتميزة."

تستمر المهندس للتأمين في التوسع والنمو، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.