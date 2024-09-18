غفران محمد تشارك ياسمين صبري في "ضل حيطة"

انضمت الفنانة الشابة غفران محمد، لأبطال مسلسل "ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم.

وشاركت الفنانة غفران محمد فى شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وقدمت ضمن أحداثه دور شقيقة حسن الرداد.

مسلسل محارب

مسلسل محارب دارت أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين، إذ ضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.