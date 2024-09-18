سفير مصر ببوليفيا يرفع علم مصر على وادي القمر بأعلى منطقة سياحية بالعالم

قام السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز ولأول مرة بالمشاركة في احتفالية رفع علم مصر على "وادي القمر" في إحدى المناطق السياحية التي تُعد الأعلى بالعالم لما يقرب من أربعة آلاف متراً فوق سطح البحر، وذلك بحضور محافظ لاباز ونوابه وعدد من كبار المسئولين وأعضاء السفارة وأبناء الجالية المصرية.



جاء ذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات المصرية لإعلاء المصالح الوطنية، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع بوليفيا ودعم التواجد المصري فيها منذ أكثر من 64 عاما.



وألقى السفير المصري كلمة أمام الحضور، أكد فيها على العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطورات في مختلف المجالات، مشدداً على أن رفع علم مصر على وادي القمر – بجانب أعلام دول أخرى – يمثل دليلاً مستمراً على مقدار وتأثير التواجد المصري في القارة اللاتينية بشكل عام وفي بوليفيا على وجه الخصوص.

كما حرص على تأكيد الأولوية التي توليها الدولة المصرية لدعم العلاقات الثنائية ودعم المصالح المصرية بالخارج.



جدير بالذكر أن مسمى وادي القمر في لاباز يعود إلى عام 1969 عندما أطلق عليه رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج هذا الاسم في أعقاب زيارته للمنطقة، وذلك بالنظر إلى ارتفاعها الشديد وتشابهها الكبير مع سطح القمر.

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