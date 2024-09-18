"المقاولون العرب" توقع عقد إنشاء 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بكوت ديفوار

وقع بواكي فوفانا وزير المياه والصرف الصحي والصحة، بدولة كوت ديفوار والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، عقد تنفيذ مشروع إنشاء 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي فى 6 مدن بدولة كوت ديفوار.

حضر التوقيع المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وعماد عبيد المشرف المالى على قطاع أفريقيا بالشركة وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال مراسم التوقيع أعرب بواكي فوفانا عن تقديره لشركة المقاولون العرب وانتشارها الواسع في ربوع إفريقيا، مؤكداً على الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة فى مجال التشييد والبناء ومنها مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.

ومن جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد المشروع، وأشار إلى أهميته فى الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إضافة إلى تحقيقه للتنمية المستدامة، ومشيداً باستمرار التعاون مع الحكومة الإيفوارية والذى يعد مثالاً حياً على الروابط القوية بين مصر وكوت ديفوار.

يشار إلى أن الشركة ستنفذ المحطات فى 6 مدن متفرقة هي(جانيوا، دالوا، سوبري، سيجويلا، مان، أوديني)، فيما يتكون العمل لكل محطة من مناطق تحميل للمخلفات الصلبة، خزانات، وأحواض دخول، أحواض راسب رملي، ونظام معالجة ثانوية، وغرف الدخول، شبكات مواسير عملية المعالجة، و أحواض تجفيف الحمأة، مناطق تخزينها، وشبكات صرف للمحطات، بالإضافة للمبانى الإدارية ومبانى الخدمات.

وعلى جانب آخر استقبل كوبنان كواسى أدجومانى وزير الزراعة والتنمية الريفية الإيفواري، وفد الشركة برئاسة المهندس أحمد العصار، وذلك بحضور قيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة الفرص المتاحة وبحث سبل التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة الإيفوارية فى المشروعات المستقبلية.

يذكر أن شركة المقاولون العرب كانت قد نفذت كوبرى جاك فيل وحصلت على الوسام الوطنى لدولة كوت ديفوار وذلك لتنفيذها ذلك المشروع القومي الذى ساهم بدوره فى تنشيط حركة التجارة والتنمية السياحية، كذلك نفذت توسعة قرية البضائع بمطار أبيدجان الدولى، وهو ما يعد أكبر مشروع لوجيستي هناك.