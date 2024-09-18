طريقة تحضير دوناتس باللوتس في المنزل

الـ دوناتس من الحلويات الشهيرة التي تحظى بشعبية واسعة بفضل طعمها اللذيذ وقوامها الرائع، وإذا كنت من محبي نكهة اللوتس الشهية، يمكنك تجربة تحضير دوناتس باللوتس في المنزل، فهذه الوصفة تجمع بين نكهة اللوتس المميزة والعجينة الطرية للدوناتس، مما يجعلها إضافة مثالية لأي مناسبة. إليك طريقة إعداد دوناتس باللوتس بخطوات بسيطة وسهلة.

دوناتس

طريقة عمل دوناتس باللوتس

المكونات

- للعجينة:

- 2 كوب دقيق

- 1/2 كوب سكر

- 1/4 كوب زبدة، مذابة

- 1/2 كوب حليب دافئ

- 1 بيضة

- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- للتزيين:

- 1/2 كوب كريمة لوتس (يمكن شراؤها من المتاجر)

- 1/4 كوب سكر بودرة

- 1 ملعقة صغيرة حليب

الطريقة

1. تحضير العجينة:

- في وعاء صغير، اخلط الخميرة مع الحليب الدافئ واتركها لمدة 5-10 دقائق حتى تنشط.

- في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع السكر والملح. قم بإضافة البيضة، الزبدة المذابة، وخليط الخميرة. اعجن المكونات حتى تحصل على عجينة ناعمة.

- قم بتغطية العجينة بغطاء بلاستيكي واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

2. تشكيل الدوناتس:

- بعد أن تتخمر العجينة، قم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسمك 1 سم تقريبًا. استخدم قاطع دوناتس لتشكيل الدوناتس.

- اترك الدوناتس المقطعة على صينية مغطاة بورق زبدة لتختمر لمدة 30 دقيقة.

3. الطهي:

- سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. اقلي الدوناتس حتى تصبح ذهبية اللون، ثم ارفعها من الزيت وضعها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

4. التزيين:

- في وعاء صغير، اخلط كريمة اللوتس مع السكر البودرة والحليب حتى تحصل على خليط ناعم. قم بتزيين الدوناتس بالخليط باستخدام ملعقة أو سكين.

استمتع بدوناتس باللوتس الطازجة التي قمت بتحضيرها في المنزل، يمكن تقديمها كتحلية لذيذة مع كوب من الشاي أو القهوة، لتكون تجربة طعام لا تُنسى.