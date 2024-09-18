تعيينات جديدة في كلية الطب جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا يتضمن تعيينات جديدة في كلية الطب.

تعيينات كلية الطب

وشملت القرارات تعيين الدكتور أشرف محمد فوزي محمود عبد الله رئيساً لمجلس قسم الجراحة العامة بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي 31 أغسطس 2025 تاريخ بلوغه السن القانوني .

وتتضمنت تعيين الدكتورة حنان محمد إبراهيم يوسف رئيساً لمجلس قسم طب الاطفال بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتى 14 نوفمبر 2024 تاریخ بلوغها السن القانوني

كما تتضمنت القرارات تعيين الدكتورة سلاف محمد السيد عبد المتجلي رئيساً لمجلس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة عام .

وشملت القرارات تعيين الدكتور طارق ماجد احمد السقطي رئيساً لمجلس قسم أمراض الباطنة العامة بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي 31 ديسمبر 2025 تاریخ بلوغه السن القانوني.

وتعيين الدكتورة هالة صلاح إسماعيل الوكيل رئيساً لمجلس قسم الطفيليات بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتى 31 مارس 2026 تاريخ بلوغها السن القانوني.

وتعيين الدكتورة داليا فوزي حلمي قليني رئيساً لمجلس قسم التشريح والاجنة بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

وتضمنت أيضا تعيين الدكتورة نانيس أحمد إسماعيل جاد رئيساً لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب اعتباراً من 1 أغسطس 2024 وحتى 8 مايو 2026 تاريخ بلوغها السن القانوني.

كما تضمنت تعيين الدكتور طارق أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس قسم طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي ٢٠٢٥/٤/١١ تاریخ بلوغه السن القانوني.

وشملت القرارات تعيين الدكتور إيهاب شهاد هابيل بشاي رئيساً لمجلس قسم جودة الرعاية الصحية بكلية الطب اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١٧ ولمدة عام.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور أحمد علي محمود عوض رئيساً لمجلس قسم جراحة التجميل بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي ٢٠٢٦/٢/٢٣ تاريخ بلوغ سيادته السن القانوني.

وتضمنت تعيين الدكتور إيهاب عبد العزيز عبد الفتاح الشافعي رئيساً لمجلس قسم جراحة الاطفال بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة ايمان محمود فتحي رئيساً لمجلس قسم طب المناطق الحارة بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتورة أماني محمد رشاد رئيساً لمجلس قسم الاشعة التشخيصية بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتى 1 يوليو 2026 تاريخ بلوغها السن القانوني.

كما تضمنت تعيين الدكتورة مروي محمد عبد الرحيم رئيساً لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي ٢٠٢٥/٧/١٩ تاریخ بلوغ سيادتها السن القانوني

وتعيين الدكتورة سارة عبد الجواد السباعى رئيسـاً لمجلـس قسم التعليم الطبي بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة عام، والدكتورة هبه الله أحمد الشامي رئيساً لمجلس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة حنان علاء الدین صالح رئيساً لمجلس قسم الهستولوجي بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتى ۲۰۲۷/۷/۱۷ تاریخ بلوغها السن القانوني، والدكتور طارق عثمان السيد عثمان رئيساً لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 وحتي 17 مايو 2027 تاريخ بلوغه السن القانوني .

وشملت تعيين الدكتور شريف فاروق إبراهيم الشنتوري رئيساً لمجلس قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الالم بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات، والدكتور علي محمد عزمي رئيساً لمجلس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة ثلاث سنوات، والدكتور ياسر أحمد زيتون رئيساً لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب اعتباراً من 17 سبتمبر 2024 ولمدة عام.

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتجديد تعيين كلاً من: الدكتورة منار مصطفي مأمون رئيساً لمجلس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية الطب اعتباراً من ٨/١ /٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات، والدكتورة غادة عصام الدين أمين محمود رئيساً لمجلس قسم طب الاسرة بكلية الطب اعتباراً من ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ ولمدة عام .

وتجدد تعيين الدكتور عصام الدين فخري حامد سليمان عبيد رئيساً لمجلس قسم طب الطوارئ بكلية الطب اعتباراً من ٢٠٢٤/٩/١٧ ولمدة عام، والدكتورة مي أحمد أمين حمزة رئيساً لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب اعتباراً من ١/ ٨/ ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات، والدكتور عمرو صالح جلال موسي رئيساً لمجلس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب اعتباراً من ١/ ٨ / ٢٠٢٤ وحتي ۲۰۲٥/۱۱/۱٥ تاریخ بلوغه السن القانوني .

وتضمنت قرارات التجديد الدكتورة نهال محمد بهجت محمد جميل رئيساً لمجلس قسم الفسيولوجي بكلية الطب اعتباراً من ١/ ٨/ ٢٠٢٤ وحتي ٢٠٢٥/٣/٢٧ تاریخ بلوغه السن القانونى، والدكتور ياسر فؤاد عبد المنعم العقيد رئيساً لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب اعتباراً من ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ وحتي ۲٠٢٤/۱۱/۲۷ تاريخ بلوغه السن القانوني.