أرسنال يستعيد نجم الدفاع قبل مواجهة أتلانتا

يستعد فريق أرسنال الإنجليزي حاليًا لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار الاستعداد عاد النجم الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع منتخب إيطاليا وفريق أرسنال، إلى تدريبات الجانرز الجماعية قبل مواجهة أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كالافيوري قد تعرض إلى إصابة عضلية مع منتخب إيطاليا، خلال أسبوع الفيفا الدولي الماضي ضد فرنسا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



عودة كالافيوري لتدريبات أرسنال الجماعية

قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن كالافيوري هو الوحيد من بين اللاعبين المصابين الذين عادوا إلى التدريبات الجماعية، في ظل غياب أوديجارد وزينتشينكو وميرينو بالإضافة إلى تومياسو وتيرني.

وأضافت التقارير الإنجليزية، أنه من الواضح أن المدافع الدولي الإيطالي أصبح متاحًا الآن للمشاركة مع أرسنال مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة.

موعد مباراة أرسنال المقبلة في دوري أبطال أوروبا



يلتقي أرسنال ضد أتالانتا يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.