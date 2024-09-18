عاجل
مستوطنة كريات شمونة تحترق بصواريخ حزب الله
الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كوريا الجنوبية: سنردع استفزازات بيونج يانج بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن المكتب الرئاسي بسول اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكورية الجنوبية ستردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتها القوية والتحالف مع الولايات المتحدة والتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

 

وذكر مسئول بالمكتب الرئاسي في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الحكومة تحذر بشدة من استفزازات كوريا الشمالية.

 

ودعا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك إرسال البالونات المليئة بالقمامة، مؤكدا أن الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية لقيامها باستفزازات محتملة، وتحافظ على وضع الاستعداد الشامل لحماية أرواح الشعب وسلامته والاستعداد لمختلف الاستفزازات المحتملة.

 

وعقد المكتب الرئاسي صباح اليوم اجتماعا برئاسة النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني "إين سونغ-هوان" لمناقشة عمليات الإطلاق الصاروخي وتقييم الوضع الأمني.

 

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحا من منطقة "كايتشون" بإقليم جنوب "بيونغان"، شمال بيونغ يانغ، حيث حلقت الصواريخ لمسافة حوالي 400 كيلومتر.

 

وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة بعد 5 أيام من كشف الشمال عن منشأته النووية لتخصيب اليورانيوم يوم الجمعة.

 

مواد متعلقة

محملة بالقمامة.. كوريا الشمالية تُرسل لجارتها الجنوبية 50 بالونًا

كوريا الجنوبية تسجل صفر واردات من النفط الإيراني في أغسطس

وزير الإسكان يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث مجالات التعاون بين البلدين

منتخب سلطنة عمان يسقط على ملعبه أمام كوريا الجنوبية

ميزة Find My من آبل تصل إلى كوريا الجنوبية في عام 2025

كوريا الشمالية تعاود إرسال بالونات قمامة لنظيرتها الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية: نهدف إلى توسيع التعاون مع التشيك

كوريا الجنوبية ونيوزيلندا تؤكدان أهمية رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة
الجريدة الورقية