تأييد عقوبة “السجن 10 سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لجبهة النصرة

عاقبت محكمة استئناف جنايات المنيا ، اليوم الأربعاء، برفض استئناف عامل، مقيم بأحدي قري مركز مغاغة، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الحكم السابق، في اتهامه بالانضمام لجماعة مسلحة ، "جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ، والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

تأييد عقوبة “السجن 10سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لـ جبهة النصرة

حيث أصدرت حكمها برفض الطعن، المقدم من عامل بمعاقبته بـ السجن المشدد 10 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية.

ترجع احداث الواقعة إلي أنه في غضون الفترة من 2018-2022 ، التحق «منتصر. ع. أ» 38 سنة، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز مغاغة، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، بان التحق بجماعة «جبهه النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بتسلله عبر الدروب الصحراوية الغربية إلي دولة ليبيا، حيث تلقي دروسا في تأصيل فكرة القتال ضد الجيس النظامي الليبي، بدعوي وصفه بـ«العدو الصائل»، وقنع بتلك الافكار، وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أحالته للمحاكمة.