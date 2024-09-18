إنطلاق فعاليات برنامج "ستارز" بمجمع دمنهور الثقافي

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إنطلاق فعاليات الجلسة التعريفية ببرنامج ستارز "STARS: Steps Towards Achieving Real Success"، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي والذي يقام ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.

وذلك بحضور بثينة مصطفى ثابت - نائب رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتورة مروة الوكيل - رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ووائل شوقى - مستشار العلاقات الخارجية بمبادرة حياة كريمة، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة لشؤون الصحة والمبادرات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب بمحافظة البحيرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع من خلال توفير الدعم الفني والمادي، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

وفي بداية كلمتها أكدت محافظ البحيرة ،أن المنتدى التعريفي اليوم عن برنامج نجوم مصرية "ستارز" يأتى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وكذا بعد اسبوع من توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية وديوان محافظة البحيرة وذلك لتوثيق سبل التعاون فى مجال التنمية الثقافية وتنمية قدرات ومهارات الشباب البحراوى من الجنسين تحت ظلال التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وأشادت محافظ البحيرة بمبادرة "ستارز" واختيار محافظة البحيرة لتنطلق منها أولى فعالياتها، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة القادمة لمخاطبة فئة الشباب وصقل مهاراتهم.

وأعربت عن سعادتها بهذه الإنطلاقة المعرفية المتنامية والتي شدت قاطرتها من الإسكندرية ومكتبتها العريقه وبتأييد وتعاون مؤسسة حياة كريمة ولتسليط الضوء على قدرات ومهارات يتطلبها سوق العمل والبرامج التدريبية التى تفتح آفاقا فى عالم الوظائف الخضراء والذكية فى نسق من الادراك الناضج والحتمى للتنمية المستدامة التى تستهدف كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن مجال ريادة الأعمال يعد من العناوين البارزة فى هذا البرنامج، حيث تدعم مؤسسة حياة كريمة كل صاحب فكر ابداعى وتجربة رائدة، وهو مايشكل اسهاما كبيرا لمد جسور الدعم للشباب الطموح المؤهل لتأهيلهم إلى مواقع متقدمة فى سوق العمل المحلى والعالمى، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المصرية والثقافة الوطنية الاصيلة من خلال استثمار المهارات الرقمية فى صد الحروب الادراكية وترسيخ القيم المصرية العظيمة.

وقدمت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة الشكر لمحافظ البحيرة والقائمين على المبادرة، مؤكدة على التعاون والتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة و مكتبة الإسكندرية لدعم الشباب وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والتعليمية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للإستثمار فى عنصر الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وخلال كلمتها أعربت رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن سعادتها بتواجدها بمحافظة البحيرة كونها أحد أبناء المحافظة وبتوقيع البروتوكول والتعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبناء قدرات الشباب والإهتمام بالقضايا التى تهم الإنسان من خلال برنامج ستارز.

كما تم خلال اللقاء، شرح مفهوم التنمية المستدامة كنهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وأهداف التنمية المستدامة.