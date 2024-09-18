بالصور .. افتتاح أسبوع أفلام جوته القاهرة ٢٠٢٤

افتتح مساء أمس أسبوع أفلام جوته القاهرة ٢٠٢٤ في مقر المعهد بوسط البلد بمعرض "ذاكرة ممتدة:عن الأرشيف المضاد“ من تنسيق ”مدرار للفن المعاصر“، ثم أعقبه عرض فيلم الافتتاح (سماء حمراء) للمخرج الألماني الكبير كريستيان بيتزولد، والحائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام ۲۰۲٣، و جائزة النقاد لأفضل فيلم أجنبي في مهرجان سان باولو ۲۰۲٣.

تفاصيل افتتاح أسبوع أفلام جوته القاهرة ٢٠٢٤

يقدم معرض "ذاكرة ممتدة:عن الأرشيف المضاد“ استكشافاً لمفهوم الأرشفة من خلال مجموعة مختارة لأعمال عشرة مستمدة من أرشيف مدرار الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمن، حيث يتحدى المعرض الفهم التقليدي للأرشيف، ويقترح بدلاً من ذلك ”أرشيفاً مضاداً“ يتفاعل مع الطبيعة المتغيرة والمتطورة للذاكرة والمعرفة والزمن. الفنانون المشاركون في المعرض هم ديسيل ميختيجيان، رانية اسطفان، سيف الصايغ، عمرو علي، لاريسا صنصور، مرجريت فرج، مروة بن حليم، نادية غانم، هدى لطفي، ياسمين المليجي، ويستمر المعرض حتى يوم ٨ أكتوبر٢٠٢٤ في جاليري تخشينة²، ولاونج تخشينة5 في معهد جوته بوسط البلد.

وفي إطار أسبوع الأفلام الذي تستمر عروضه بمقري المعهد في الدقي ووسط البلد حتى يوم ٢۳ سبتمبر ۲۰۲٤، يعرض اليوم الفيلم الألماني (شهيد) للمخرجة نرجس كالهور، والفائز بجائزة الاتحاد الدولي لدور السينما الفنية والتجريبية في مهرجان برلين السينمائي الدولي في معهد جوته وسط البلد، ويعقبه فيلم (نظرية كل شئ) للمخرج تيم كروجر، والحائز على جائزة أفضل فيلم ألماني كتصوير سينمائي لعام ۲۰۲٤، أما في الدقي سيعرض فيلم (متى ستعود الأمور في النهاية إلى ما كانت عليه في السابق؟) من إخراج سونيا هايس. الفيلم مستوحى من رواية أدبية والذي تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم ألماني روائي طويل وأفضل إخراج، ويعقب عرض الفيلم حوار مع المخرجة سونيا هايس – ضيفة أسبوع الأفلام.

يتضمن برنامج الأفلام الألمانية ثمانية أفلام روائية طويلة وخمسة أفلام قصيرة أُنتجت خلال العامين الماضيين، ومعظمها يُعرض للمرة الأولى في مصر في أسبوع أفلام جوته ٢۰٢٤. بينما يسلط برنامج الأفلام العربية الذي قام بتصميمهم المخرج بسام مرتضى، تحت عنوان ”من العائلة … للوطن“، الضوء على موضوعات الأرشيف والذاكرة التي لعبت دورًا محوريًا في صناعة الأفلام العربية في العامين الماضيين. تشمل المجموعة المختارة أفلاماً مصرية ولبنانية وليبية وفلسطينية وسودانية ويمنية: سبعة أفلام طويلة وستة أفلام قصيرة

بالإضافة إلى عروض الأفلام والمعرض، يحتوي البرنامج على ورش عمل وحلقات نقاشية. وستشارك المخرجة الألمانية سونيا هايس، مخرجة فيلم "متى ستعود الأمور في النهاية إلى ما كانت عليه في السابق؟" كضيفة خاصة وستعقد ورشتين عمل في كل من القاهرة والإسكندرية عن تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية، بالإضافة إلى مناقشتين مفتوحتين مع الجمهور ويعرض بعد عرض فيلمها في القاهرة والإسكندرية تواليًا.