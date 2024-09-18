شهادة صادمة : كارثة الغواصة "تيتان" كانت "حتمية"

وسط تجاهل للتحذيرات الأمنية

شهد ديفيد لوخريدج، المدير السابق للعمليات في شركة أوشن جيت، في جلسة استماع عامة أمام محققي خفر السواحل الأمريكي، بأن كارثة الغواصة "تيتان" كانت "أمراً لا مفر منه".



وأشار إلى أن الشركة تجاوزت جميع معايير السلامة القياسية، وحذر من المخاطر الأمنية قبل طرده في عام 2018، إلا أن تحذيراته قوبلت بالتجاهل.

وأضاف لوخريدج أن تصميم الغواصة كان يحتوي على عيوب خطيرة، من بينها استخدام ألياف الكربون التي تضعف مع كل عملية غوص. كما اتهم الشركة بالسعي وراء الربح على حساب الأمان، واصفاً قرارها بالاستغناء عن خبراء الهندسة من جامعة واشنطن بالـ"غرور".

الجدير بالذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم على متن الغواصة "تيتان" عندما انفجرت أثناء رحلتها إلى حطام السفينة تيتانيك في يونيو 2023. ومن المتوقع أن يشهد مزيد من الموظفين السابقين في الشركة خلال التحقيق المستمر.

في سياق متصل، كشفت التحقيقات أن الغواصة لم تخضع لأي اختبار من طرف ثالث، وأنها واجهت 118 مشكلة تقنية خلال عمليات الغوص السابقة.