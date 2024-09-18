انعقاد برنامج البناء الثقافى لأئمة إدارة زفتى بالغربية

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف الغربية، حيث عُقد البرنامج بمسجد عيد بمدينة زفتى مديرية أوقاف الغربية، تحت إشراف فضيلة الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، بحضور فضيلة الشيخ محمد عبد الغنى صولة مدير الدعوة وفضيلة الشيخ السيد المرسى ابو عسل مدير إدارة أوقاف زفتى، بحضور الدكتور على الفرسيسى، وكيل كلية أصول الدين بالمنوفية.

وفى بداية كلمته رحب فضيلة الشيخ محمد عبد الغنى صوله، بالحضور، مؤكدا على قيام وزارة الأوقاف بعمل دورات تدريبية متقدمة من أجل النهوض بالأئمة والواعظات ومواكبة العصر والتعرف على القضايا المعاصرة.

وأكد الدكتور على الفرسيسى ، وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، على جهود وإنجازات وزارة الأوقاف في تنمية الثقافة للسادة الأئمة بعقد مثل هذة البرامج في شتى مجالاتتها والتعرف على مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية والنهضة التي حدثت على مدار السنوات العشر الأخيرة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، واختتم اللقاء بعقد مقرأة للسادة الأئمة ومجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير ، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات لتوعية المواطن علي معرفة دينه الوسطي .