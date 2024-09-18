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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عودة المصابين لقائمة باريس لمواجهة جيرونا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة جيرونا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وعاد للقائمة ثنائي الوسط فيتينيا وزاير إيمري، بعد الغياب عن المباراة الأخيرة أمام بريست في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

في المقابل سيخوض سان جيرمان مواجهة جيرونا بدون حارس المرمى الأساسي جيانلويجي دوناروما بسبب إصابة عضلية.

وتضم خيارات إنريكي 21 لاعبا، وهم:

حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، دوي، فيتينيا، أسينسيو، لي كانج إن، كولو مواني، مايولو، مينديس، باركولا، إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، موكيه، تيناس، وجواو نيفيز.

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