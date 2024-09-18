الكشف على 814 مريض ضمن قافلة مبادرة"بداية "بالحاكمية في الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية توقيع الكشف الطبى على نحو 814 مريضاً بقرية الحاكمية مركز ميت غمر وذلك ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية " .

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 9 عيادات ( باطنة، اطفال، جراحة، جلدية ، انف واذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة- - رمد - عظام .) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي، ويتضمن الفحص الطبى باطنة 151 اطفال 117 عظام 131 جراحة 38 انف و اذن 60 أسنان 25 جلدية 165 نسا وتنظيم اسرة 39 رمد 88.

وتم إجراء 211 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 41 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 149 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 4 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.