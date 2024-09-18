الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الكشف على 814 مريض ضمن قافلة مبادرة"بداية "بالحاكمية في الدقهلية

أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية توقيع الكشف الطبى على نحو 814 مريضاً بقرية الحاكمية مركز ميت غمر وذلك  ضمن فعاليات أول قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية " .

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو  9 عيادات (  باطنة، اطفال، جراحة، جلدية ، انف واذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة- - رمد - عظام .) إلى جانب فريق المبادرة، والتثقيف الصحي، ويتضمن الفحص الطبى  باطنة 151 اطفال 117 عظام 131  جراحة 38 انف و اذن 60 أسنان 25 جلدية 165 نسا وتنظيم اسرة 39 رمد 88.

وتم إجراء 211 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و 41 حالة أشعة عادية، وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 149 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 4 حالات للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 7 قرارات  للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.

 

الجريدة الورقية