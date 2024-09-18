وزير الصحة اللبناني: تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية تمت دون إنذار مسبق

أكد وزير الصحة اللبناني، أن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان تمت دون إنذار مسبق، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

بيان من وزارة الصحة اللبنانية:

وشدد وزير الصحة اللبناني، على أن خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لعبت دورا مهما في تسريع رد الفعل وتقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

وأوضح وزير الصحة اللبناني، أن مستشفيات الطوارئ استقبلت نحو 2800 مصاب خلال نصف ساعة من التفجيرات، مؤكدًا أن 100 مستشفى شاركت في استقبال المصابين وتم إجراء 460 عملية معظمها في العيون والوجه.

وأشار وزير الصحة اللبناني، إلى أن 750 مصابا في منطقة الجنوب و150 في البقاع و1850 في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية.

ونوه بأن نحو 2800 مصاب حصيلة عدد الجرحى جراء التفجيرات بينهم حالات حرجة، مضيفًا: “12 قتيلا بينهم طفلان وعدد من العاملين بالقطاع الصحي جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان”.