تعليم الدقهلية والصحة يبحثان استعدادات العام الدراسي

عقد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا رباعياً مشتركا مع الدكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، فضلًا عن مسؤولي التأمين الصحي؛ لمناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

وحضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، ومديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائي، علاوة على مديري عموم الإدارات التعليمية إلى جانب الدكتورة رشا مصلح نائب مدير التأمين الصحى.



وبحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة و البيئة الخارجية المحيطة بها.



وتناول الاجتماع، تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى والذى يتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة)، مشددين على متابعة نظافة المدارس من الداخل أفنية وفصول دراسية ودورات مياه وحجرات أنشطة وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف ومطابقة الأغذية الموجودة به للشروط الصحية.