الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية".

بيان من الحكومة الأردنية:

وكان قدّم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالة حكومته إلى الملك عبد الله الثاني، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية، على ما أفاد به التلفزيون الرسمي الأردني.

وقالت قناة المملكة إن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تُجرى كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها إلى العاهل الأردني الذي يكلف رئيس وزراء جديداً تشكيل حكومة جديدة.

وتقدم الإسلاميون في الأردن على الأحزاب الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية، التي جرت الثلاثاء، بحصولهم على 31 مقعداً من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة للحركة الإسلامية منذ أكثر من 3 عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة. وبين الفائزين 27 امرأة.

ووفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد جرت الانتخابات وفق قانون جديد أُقر في يناير 2022، خصّص 41 مقعداً للأحزاب؛ في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.