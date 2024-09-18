داني حالوتس: نتنياهو خطر على أمننا ويسعى إلى استمرار الحرب لأطول مدة ممكنة

نشرت صحف عبرية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق داني حالوتس، اليوم، وجه فيها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذراً من أن سياساته تشكل خطراً كبيراً على أمن إسرائيل.





وفي تصريحاته، قال حالوتس إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب الحالية لأغراض سياسية وشخصية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. وأضاف أن نتنياهو "يسعى بكل السبل إلى إبقاء الصراع مستمراً، على حساب أرواح الجنود والمدنيين"، مشدداً على أن هذه التصرفات تضر بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل.





وأوضح حالوتس أن السياسة المتبعة من قبل نتنياهو تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال تغذية شعور الخوف بين الإسرائيليين وإطالة أمد التوترات. وحذر من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والمخاطر التي تهدد أمن إسرائيل على المدى البعيد.





في الختام، طالب حالوتس القادة السياسيين والعسكريين بالتحرك لوقف هذه السياسات التي وصفها بـ"المدمرة"، والعمل على إيجاد حلول سريعة لوقف الصراع المستمر بما يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة.





سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية يكتشفون قوة صهيونية ويخوضون مواجهات عنيفة





أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في بلدة قباطية نجحوا في اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة كانت تحاول تطويق أحد المنازل.





وأوضحت السرايا في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ عملية الحصار، وأن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين مقاتليها وقوات الاحتلال في محيط المنزل المستهدف.





وأشارت السرايا إلى أن مقاتليها مستمرون في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدة، مؤكدة على الجاهزية العالية لمجموعاتها في مواجهة العدو.



انطلاق الانتخابات التشريعية في الشطر الهندي من كشمير لأول مرة منذ 10 سنوات





بدأت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، حيث يتم اختيار نواب الحكومة المحلية في ظل إجراءات أمنية مشددة.





وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ أن ألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحكم الذاتي الجزئي للإقليم قبل خمس سنوات، وأعادته إلى حكم نيودلهي المباشر.





ونشرت السلطات الهندية الآلاف من أفراد الشرطة والجيش في المقاطعات السبع التابعة للشطر الهندي من الإقليم لضمان الأمن. ويحق لأكثر من 2.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى لاختيار 24 نائباً من بين 219 مرشحاً.





ومن المقرر أن تُعقد المرحلتان الثانية والثالثة من الاقتراع في 25 سبتمبر و1 أكتوبر، بينما ستجرى عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في 8 أكتوبر المقبل.