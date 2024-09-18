الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

طيران الاحتلال يستهدف مواقع ﻟ«حزب الله» في جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن طائرات تابعة لسلاح الجو استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله»، الليلة الماضية، في بلدات عديسة ومركبا وبليدا ومارون الرأس، وشيحين، بجنوب لبنان، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

يُشار إلى أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم «حماس» على أراضيها، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة.

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