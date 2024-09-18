أستاذ هندسة: نأمل للوصول بالطاقة المتجددة في مصر إلى 8097 ميجاوات

أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة المصرية، وذلك خلال الفترة الحالية.

استخدام الطاقة الجديدة

وشدد “سلماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن الدولة المصرية تعمل للتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى إنتاج 64 % من الطاقة بحلول 2030، دون الاعتماد على الغاز والبترول.

وأضاف: “إنتاج الطاقة دون الاعتماد على الغاز والبترول ما يعود بالفائدة على البيئة، من خلال مجابهة ظواهر التغيرات المناخية”، موضحًا أن الطاقة المتجددة تندرج تحتها كثير من الطاقات، التي تعتبر وعاءً لها، مثل طاقة الرياح.

وتابع: “هناك حوالي 1884 ميجاوات من طاقات الرياح تعمل في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى 1910 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلا عن أن الطاقة المائية التي تنتج عبر السد العالي وخزان أسوان والقناطر، وتبلغ حوالي 2860 ميجاوات”، مؤكدًا أنّ هناك توقعات بوصول طاقة الرياح 1000 ميجاوات بحلول العام المقبل، وحوالي 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ما يدفعنا إلى الوصول 8097 ميجاوات.