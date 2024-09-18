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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

محمد عزت القاضي: بداية مبادرة رئاسية جديدة تستهدف حياة كريمة للمصريين

النائب محمد عزت القاضي
النائب محمد عزت القاضي

قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاقها خلال احتفالية إطلاق المبادرة في العاصمة الإدارية الجديدة، تستهدف حياة كريمة لجميع المصريين.

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محافظ الإسكندرية يشهد تدشين مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى

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تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالشرقية

وأكد القاضي، أن هذه المبادرة الرئاسية تستهدف تحقيق خارطة الطريق الوطنية والتي من أهمها بناء الإنسان المصري، مؤكد أن هذه المبادرة الرئاسية تأتي في إطار الاهتمام بناء الإنسان المصري وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وأوضح النائب محمد عزت القاضى، أن المبادرة تعمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ومن أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027 وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالميا.

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