سقوط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في التبين

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار.. وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بالاستعراض القوة وتلويح بالعنف في منطقة مدينة نصر.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة استعراض قوة وتلويح بالعنف في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3696 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيد برقم 407 لسنة كلي القاهرة الجديدة، المتهمين: مأمون .س، ضياء.س،زياد .س، أحمد .ح، بالتعدي على المجني عليهما " عمرو مجدي"، "رمضان محمود" عمدا وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، نشب بينهما مشاجرة بسبب خلاف مالي ولذلك وتعدوا عليهما واستعرضوا القوة وتلويج بالعنف وأطلقوا بعد الشماريخ مما تسببوا في فزع الأهالي، وحضر رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهمين وبمواجتهما أقروا بارتكابهم الواقعة.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة بمنطقة النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيد برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، المتهمان: "عاطف ,ع"، " محمود. أ"، بإجراء تهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ مالية بالسفر إلى إحدى الدول الأوروبية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على بعض المواطنين أثناء استخلاص بعض الورق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير مشروعة وتزوير تذاكر سفر.