الأحد .. طرح وحدات إسكان فوق المتوسط بمدينة ٦ أكتوبر

رجحت مصادر طرح وحدات إسكان فوق المتوسط بمدينة ٦ أكتوبر، يوم الأحد المقبل، وستطرح كراسة شروط المرحلة الأولى من المشروع على موقع بنك التعمير والإسكان.

ومن المرتقب، أن يزيد سعر المتر على ١٧ ألف جنيه للكاش، ويقع بمنطقة التوسعات الشمالية، ويضم ٨٥ عمارة سكنية بشكل جديد بإجمالي ٢٠٤٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب.

وتنقسم إلى 3 غرف، وحمام مطبخ وغرفة نوم رئيسية بها حمام وغرفة ملابس وتبدأ المساحات من ١٢٠ متراً ثم ١٣٥ متراً ثم 140 وحتى 150 متراً مربعاً.

تصميم العمارات السكنية عبارة عن أرضى وخمس طوابق كل طابق به ٤ وحدات.



المشروع مقام على مساحة ٦٩ فدانا، و يقع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي ويقع أمام الإسكان المتميز بمدينة ٦ أكتوبر.

وسيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، ومولات تجارية، وأنشطة ترفيهية.