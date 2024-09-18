أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 18 -9-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.8 جنيه للشراء و158.9 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.8 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.2 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.3 جنيه للشراء.

158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.5 جنيه للشراء.

158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.7 جنيه للشراء

159 جنيه للبيع

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.

وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز". ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أمريكي، في حين دعم ارتفاع أسعار الحليب الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أمريكي، على الرغم من أن تلك التحركات مؤقتة قبل اجتماع المركزي الأمريكي.