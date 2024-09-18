مكتبة القاهره الكبرى تناقش المرأه فى المجتمع الشرقى

تناقش مكتبة القاهره الكبرى بالزمالك برئاسة الكاتب يحيى رياض مدير المكتبة، ندوة ثقافيه بعنوان “المرأه فى المجتمع الشرقى”، وذلك من خلال عرض ومناقشة كتاب “كانت تحدث الله” للكاتبة غادة العليمى ، ومن المقرر أن تناقشها الكاتبة كارولين فاروق، ويدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف.

وذلك في يوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر الجارى فى تمام الساعه ٦ مساء بمقر المكتبة بالزمالك ١٥ ش محمد مظهر بالزمالك اقرب محطة مترو صفاء حجازى.

مكتبة القاهرة الكبرى

تعد مكتبة القاهرة الكبرى بقصر "الأميرة سميحة" على ضفاف النيل في حي الزمالك بالقاهرة ثاني أكبر مكتبة بالقاهرة بعد مكتبة دار الكتب

تعد مكتبة القاهرة الكبرى الواقعة في أهم قصور القاهرة الخديوية وهو قصر "الأميرة سميحة" الرائع على ضفاف النيل في حي الزمالك بالقاهرة، والتي افتتحت منذ ربع قرن تقريبا، وتحديدا في يناير 1995، ثاني أكبر مكتبة بالقاهرة بعد مكتبة دار الكتب، حيث تضم 120 ألف كتاب ومجلد تراثي متنوع ومعاجم شهيرة ومؤلفات أكاديمية عديدة، بالإضافة إلى العديد من القاعات المختلفة للفنون والخرائط.