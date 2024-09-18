إلهام عبدالعزيز: يجب التوسع في إقامة مراكز ريادة الأعمال بالغرف التجارية

أكدت المهندسة إلهام عبدالعزيز رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات اعمال غرفة الشرقية على هامش منتدى ريادة الأعمال الذى نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة الإسلامية، على أهمية دور الجهات التمويلية المانحة في الارتقاء بمستوى ريادة الاعمال في مصر والتي تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية

وأضافت "إلهام" أن المنتدى له أهمية كبيرة في تعريف رائدات الأعمال بما تقدمه الجهات المانحة من خدمات سواء تمويلية او تدريبية وتاهيلهن لإقامة مشروعات جديدة، وذلك في إطار سلسلة المبادرات التي ينفذها اتحاد الغرف المصرية بالتعاون مع الغرفة الإسلامية.



مشيرة إلى أن مشاركة السيدة ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية كمتحدث رئيسى في جلسات المنتدى يمثل خطوة هامة في رسم مستقبل رائدات الأعمال في كافة المحافظات والتي يجب التوسع في إقامة مراكز لريادة الاعمال في كافة الغرف التجارية بالمحافظات اسوة بما تم من اقامته بغرفة الإسكندرية.



كما أنه فرصة مهمة للتعرف على كيفية إنشاء مشروع صغير أو متوسط وكيفية الاستفادة من الجهات التمويلية والمانحة بالإضافة إلى الاطلاع على مشاريع جديدة ومبتكرة لرواد الأعمال من خلال المسابقة التي أعلنها المنتدى حيث سيتم اختيار أفضل مشروع للفوز في المسابقة كخطوة تحفيزية للارتقاء بمستوى المشروعات.



وأضافت أن المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات يجب ان تكون قيمة مضافة لكل سيدة اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنضم إلى المنظومة الرسمية للدولة من خلال انضمامها للغرف واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية لنشاطها وذلك عن طريق توفير التدريب والدعم الفني المناسب لها وتعريفها بالنظم الاقتصادية المتعلقة بمجال عملها وتقديم النماذج الناجحة المثيلة لمشروعاتهن للاسترشاد بها.