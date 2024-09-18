الضربة القاتلة.. تفاصيل إنهاء حياة جزار على يد جيرانه في الهرم

في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، لقي جزار مصرعه على يد صاحب محل كشري وجرى نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي تلقى إخطارًا من رئيس قطاع غرب، العميد عمرو حجازي، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

على الفور انتقل رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول “بدر ف ع” يبلغ من العمر 30 سنة (جزار) (متوفی) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحيه اليسرى، وشقيقه “إسلام ف ع”، يبلغ من العمر 45 سنة، جزار (مصاب)، و"محمد ع د"، يبلغ من العمر 42 سنة، يعمل بمحل الجزارة الخاص بالأول والثاني، مصاب بجرح قطعي بالرأس من الخلف.

وطرف ثان “محمد ا ع”، وشقيقه “محمود ا ا”، أصحاب محل كشري، بسبب خلافات الجيرة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.