دراجة بخارية تسطر نهاية حياة طفل بسوهاج

لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرعه صدمته دراجة بخارية يقودها طالب يبلغ من العمر 21 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج حال عبوره الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "عبد الرحمن . س . م . ع" 21 سنة طالب يقيم قسم أول سوهاج بالشارع المشار إليه أختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالطفل "حسين . ع . ق . ح" 6 سنوات يقيم دائرة مركز أخميم حال عبورة الطريق مما أدى لوفاته - وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد الدراجة البخارية ووالد المتوفي "عبد الفتاح . ق . ح . ق" 42 عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج إندلاع حريق في مطبخ شقة سكنية بالطابق الثالث بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه إصابة مالك الشقة يبلغ من العمر 68 سنة بحروق سطحية باليدين والقدمين ونجل خاله بحروق سطحية متفرقة أثناء مشاركتهما في إخماد الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي شقق المنزل وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بنشوب حريق بشقة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمطبخ شقه بالطابق الثالث ملك "سعيد . ب . خ . ب" 68 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده .

نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المنزل سالف الذكر بحروق سطحية باليدين والقدم اليمني ونجل خالة المالك "عاطف . ص . ن . ع" 52 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بحروق سطحية وتم نقلهما لمستشفى جهينة المركزي .

وبسؤال مالك المنزل والمصاب قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق تسرب غاز من اسطوانة غاز منزلية بالمطبخ في وجود مصدر حراري ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض محتويات المطبخ، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .