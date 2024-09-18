أحمد عيد عبدالملك: النظام الاستثنائي سيحرم الأندية من تكافؤ الفرص

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن النظام الاستثنائي لبطولة الدوري المصري له العديد من المساوئ، وهناك عدم تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هناك أندية ليست متضررة من النظام العادي للدوري، ولو تم ضغط المنافسات سوف يتم الانتهاء من البطولة في يونيو.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة Etc: "النظام الاستثنائي سوف يحرم الأندية من ميزة تكافؤ الفرص وخوض المباريات على ملاعبها خصوصا الفرق الجماهيرية، كما أن بعض الفرق حال ضمان البقاء في الدوري لن تلعب بنفس القوة في بعض المباريات".

وأضاف: "لمصلحة النادي الذي أتولى تدريبه غزل المحلة، فأن الدوري المصري الأفضل أن يقام بنظامه الطبيعي".

وواصل: "احمد فتوح كان بعيد عن الملعب واجواء كرة القدم، وبالتأكيد كان يرغب في التواجد مع زملائه بعدما عاش فترة صعبة، وما حدث له اكبر درس للاعب ولأي عنصر آخر أخطأ، اتمنى ان يتعلم من الدرس جيدا، وهو لديه شغف للتواجد مع الزمالك مستقبلا".

وأكمل: "ليس لدي معلومة بشأن عدم قناعة جوميز بالظهير المغربي بنتايك، ومن الأفضل في اللقاء القادم وجود أحمد محمود مع الدفع بـ محمد شحاتة بجوار دونجا".

وختم: "لا اتوقع مشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي أمام جورماهيا، طالما الشناوي سيخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي فمن الافضل ان يلعب أيضا، في لقاء الاياب، والأفضل أن يتواجد في المباراة".