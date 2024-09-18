أبو الدهب: “دوري المجموعتين غير متكافئ”

انتقد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" فكرة إقامة بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المجموعتين قرار غير صائب على الإطلاق.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن إقامة مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بنظام المجموعتين أمر غير متكافئ تماماً ويجب إعادة النظر في هذا الأمر سريعاً ".

وتابع:"يجب تطبيق العدالة بين الجميع في بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل من أجل المنافسة وتطوير الكرة المصرية في الفترة المقبلة ".

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي.