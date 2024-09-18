"أرانب" .. جديد كزبرة على موقع يوتيوب

أطلق مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، أجدد أعماله الغنائية بعنوان “أرانب”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

بعد النجاح الذي حققه كزبرة في فيلم الحريفة ، بدأ ضمن الأبطال تصوير أحداث الجزء الثاني تحت اسم «الريمونتادا»، والمقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي .

أعلن الفنان نور النبوي، بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم الحريفة والذي يطلق باسم «الريمونتادا»، ويضم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة الجديدة.

أبطال فيلم الحريفة:

فيلم "الحريفة"، بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد، ميدو، إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

فيلم الحريفة

قصة فيلم الحريفة:

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد"، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

كانت آخر أعمال كزبرة التلفزيونية، مسلسل كوبرا أمام النجم محمد إمام، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ضخما وقتها .

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار 15 حلقة، ولم تكشف الشركة المنتجة وقت عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، أم الثاني، العمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

يشارك في بطولة مسلسل "كوبرا" مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق،