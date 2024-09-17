كيف انفجرت أجهزة البيجر في جيوب أعضاء حزب الله بوقت واحد

ورد أن هجومًا في لبنان أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 2700. انفجرت مئات أجهزة البيجر أو النداء التابعة لأعضاء حزب الله في وقت واحد يوم الثلاثاء، مما دفع المنظمة المسلحة المدعومة من إيران إلى إلقاء اللوم على إسرائيل.

بعد يوم من تحذير القادة الإسرائيليين من تصعيد حملتهم العسكرية ضد حزب الله، انفجرت أجهزة البيجر التابعة لأعضاء الجماعة اللبنانية على الفور.

أفاد شهود عيان أنهم رأوا دخانًا ينبعث من جيوب الضحايا، تلا ذلك أصوات تذكرنا بالألعاب النارية أو طلقات الرصاص.

قال وزير الصحة اللبناني إن 200 من المصابين في حالة حرجة. وأضاف أن العديد من الضحايا أصيبوا بجروح في الوجه، وخاصة في العينين.

كانت إصابات اليد والمعدة شائعة أيضًا، وفقًا لوزير الصحة. وكان من بين الجرحى مجتبى أميني، سفير إيران في لبنان، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

تقول صحيفة نيويورك تايمز إن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق.

من غير الواضح كيف دبر الجناة أو نفذوا الهجمات. كما لا يُعرف ما إذا كانت أجهزة البيجر قد تم العبث بها فعليًا أو ما إذا كانت الهجمات قد نُفِّذت بطريقة ما باستخدام برامج. والأخير، على الرغم من أنه يبدو بعيد الاحتمال، قد يؤدي إلى حالة من الذعر على نطاق واسع بشأن سلامة أي أجهزة محمولة تحتوي على بطاريات.

تشير تقارير نيويورك تايمز إلى أن البعض في لبنان كانوا خائفين من استخدام هواتفهم بعد الهجمات، حيث صاح أحد السكان، "من فضلك أغلق، أغلق!" للمتصل.

وتشير تقارير نيويورك تايمز إلى أن حزب الله، الذي طالما كان يشك في استخدام الهواتف المحمولة بالقرب من الحدود الإسرائيلية بسبب قدرات الأجهزة على تحديد الموقع الجغرافي، تحول مؤخرًا من الهواتف المحمولة إلى أجهزة النداء.

وفي فبراير، ورد أن زعيم حزب الله حسن نصر الله حذر المجموعة من أن هواتفهم خطيرة ويمكن أن تستخدمها إسرائيل كأدوات تجسس. ونصح المجموعة بأن "تكسرها أو تدفنها".

ويقال إن الخبراء لا يعرفون بعد على وجه التحديد كيف تم توزيع أجهزة البيجر على أعضاء حزب الله. ويقولون إن إيران، نظرًا لتاريخها في تزويد حزب الله بالأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من المساعدات العسكرية، كانت محورية في تبنيها وتسليمها.