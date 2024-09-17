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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: جوميز منبهر بأداء عمر فرج وميشالاك

كونراد ميشالاك
كونراد ميشالاك

قال الإعلامى خالد الغندور بأن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، سعيد ومنبهر بالأداء الذي قدمه الثنائي عمر فرج و كونراد ميشالاك خلال مران الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز تفاجئ من المستوى البدني والفني الجيد الذي قدمه الثنائي في التدريب الأول لهما بالقميص الأبيض، خصوصًا البولندي كونراد ميشالاك.

وواصل الغندور حديثه بأن مدرب الزمالك أكد لجهازه المعاون على قدرة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك أن يكون واحد من أهم اللاعبين في مصر، نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة

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