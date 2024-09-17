صحفي يحرج بايدن بسؤال عن بوتين.. والبيت الأبيض في موقف حرج

أوضح الخبير الأمريكي جيفري ساكس أن تهرب الرئيس جو بايدن من الإجابة عن أسئلة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهر بوضوح أن بايدن لم يعد هو من يتخذ القرارات الرئيسية في الإدارة الأمريكية.

وفي مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على منصة "يوتيوب"، علّق ساكس على رد فعل بايدن تجاه سؤال من أحد الصحفيين حول بوتين، قائلاً: "بايدن لم يعد يتواصل بشكل مباشر مع الشعب الأمريكي. نراه يلوّح أو يصرخ على الصحفيين أثناء توجهه إلى المروحية، ولكننا لم نعد نسمع منه أي شيء ذو مغزى".

وأضاف ساكس: "هذا الوضع مقلق للغاية، خاصة وأننا في خضم أزمة خطيرة. يبدو أننا لا نعرف من يتخذ القرارات في البيت الأبيض، ويبدو بوضوح أنه ليس بايدن". وربط الخبير بين هذا السلوك والفوضى التي تعيشها الإدارة الأمريكية، خصوصًا مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.

وأشار ساكس إلى أن التصعيد المستمر في أوكرانيا هو المحور الرئيسي، حيث "روسيا تحقق تقدمًا، وأوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في القوات"، مضيفًا أن "الغرب، وخاصة بريطانيا، أصبح أكثر عدوانية من الولايات المتحدة نفسها".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت أن بايدن أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبخ صحفيًا سأله عن تصريحات بوتين بشأن احتمال وقوع حرب إذا سمح لواشنطن باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا. ورد بايدن بحدة قائلاً: "أقول لك أن تصمت حتى أتكلم".

في الوقت ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي مشاركة مباشرة من الغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير، وقد تصل إلى حالة حرب مباشرة مع روسيا.

الجيش الأردني يحبط محاولة طائرة مسيرة العبور إلى أراضي المملكة

أفادت وكالة "رويترز" أن الجيش الأردني أعلن اليوم عن إحباطه محاولة طائرة مسيرة غير مأهولة دخول الأجواء الأردنية قادمة من خارج الحدود.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن القوات رصدت الطائرة أثناء محاولتها عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتم التعامل معها فوراً باستخدام وسائل الدفاع الجوي المتاحة، مما أدى إلى إسقاطها قبل أن تصل إلى الأراضي الأردنية.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيواصل التصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم لمواجهة مثل هذه التحديات التي تشهد تصاعداً في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من المحاولات التي أحبطتها القوات الأردنية مؤخراً لمنع تهريب المواد المهربة والأسلحة عبر الحدود، مما يعكس التحديات الأمنية التي تواجه المملكة.