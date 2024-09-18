اليوم.. قطع المياه عن مدينة الفيوم لمدة 10 ساعات

اعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فى بيان لها، عن قطع المياه عن مدينة ، اليوم الاربعاء، لمدة 10 ساعات.

وتضمن بيان الشركة مياه الشرب، انه "ايماءا إلى أعمال ربط خطوط داخل محطة مياه قحافه الجديدة بمدينة، وربط الخط ٧١٠مم مع المحطة الجاري إنشائها مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ساعات لنهو الأعمال اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر حتى الساعة الثامنة صباح الخميس 19 سبتمبر وا المناطق المتأثرة بقطع المياة مدينة الفيوم بالكامل.

قامت إدارة التوعية فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتنفيذ ندوة لتعريف بمبادرة بداية وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكه وذلك داخل مقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب مركز الفيوم.

وذلك تزامناً مع إعطاء إشارة البدء بانطلاق المبادرة الرئاسية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية للتنمية البشرية والتى تهدف لبناء الإنسان المصرى وبناء على توجيهات وتعليمات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

ندوات توعية

من جهه اخرى أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن إنطلاق مثل هذه المبادرات الرئاسية وتنفيذها تترك أثرا طيبا وعملا واقعيا على الأرض وتلقى دعما وقبولا ويستفيد منها جموع المواطنين فى كل مكان وذلك فى ظل تكاتف كافة الجهود التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلى هدفها تقديم خدمه تليق بالمواطن وتعبر عن طموحاته ورغباته وتلبى احتياجاته لأنها تهتم ببناء الإنسان وتنميته فكريا وثقافيا واجتماعيا ومهنيا.

وأضاف أن الشركه لها دور بارز ومهم فى تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان وتوعيته وزيادة معرفته عن كافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وحجم الاستثمارات الضخمه التى توجها الدولة في توفير حياة كريمه وبيئة صحية أمنه وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعه من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكه التى تستهدف فئات المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات داخل المحافظة كالمجلس القومى للمرأة وقصر الثقافة ومنظمات المجتمع المدني ومديرية الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والأزهر والكنيسة وهيئة محو الأمية.