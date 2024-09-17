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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سيدي ندياي على رأس قائمة زمالك 2005 لمواجهة حرس الحدود

سيدي ندياي لاعب الزمالك
سيدي ندياي لاعب الزمالك

أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم  بنادي الزمالك مواليد 2005، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

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الونش يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك


وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : يوسف حمادة، أحمد جمال، مؤمن وائل.

خط الدفاع : علي عبد المجيد، عبد الرحمن علي "حماني"، أحمد مُنصر، حسن أبو المعاطي، هاني ياسر، محمد إبراهيم، علي نوفل.

خط الوسط: إبراهيم ممدوح، يوسف الفرنسي، السيد أسامة، يوسف أحمد، عبد الرحمن كمال "مُرجن"، محمود عصام الحصري، أحمد خضري.

الهجوم : سيدي ندياي، عمار ياسر، أنس وائل، أحمد خالد السمبوك، أحمد نيازي.

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