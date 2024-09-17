جامعة الزقازيق تشارك فى "مشروع التميز للزراعة والمياة"

تشارك جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة؛ في مشروع مركز التميز للزراعة والمياة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)؛ لمعالجة تحديات الزراعة، والمياة في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة عددٍ من الجامعات المصرية، والأمريكية.

وفي هذا الإطار؛ استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ اليوم الثلاثاء الموافق ١٧-٩-٢٠٢٤م، الدكتور عصام شعبان مدير مشروع التميز للزراعة، والمياة بالجامعة الأمريكية، والوفد المرافق له؛ لتعريف المهتمين بأهمية المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة، واستعراض أهم المحاور، والأهداف التي يتبناها المشروع.

ضم وفد الزيارة كل من: الدكتور عصام شعبان مدير المشروع، ومحمد صلاح الدين مساعد تنفيذي لمدير المشروع، والدكتور كريم مرسي مدير إدارة المشاريع لمراكز التميز للزراعة والمياه بالجامعة الأمريكية، ونهى العماوي مديرة الشراكات، والمهندسة مي وجيه الصادق المدير الفني، وريهام بركات مديرة المتابعة والتقييم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد وهدان القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد رميح وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتور هبة الله محمد علي وكيل كلية الهندسة، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور عبد العظيم نجم الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور خالد سعيد الأستاذ بكلية العلوم.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور إيهاب الببلاوي بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة وإدارة المشروع، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الجامعات يعزز الاستدامة من خلال مشروعات بحثية أو بنية تحتية، بما يُمثله من فرصة ذهبية؛ لتعزيز قدرات الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات حيوية تمس التنمية الزراعية والموارد المائية.

من جانبه، استعرض الدكتور عصام شعبان أهمية المشروع، والأهداف التي يتبناها، والخدمات المقدمة، وأبرز محاور المشروع التي تشمل الحوكمة، والاستدامة، والبحث العلمي، ورفع كفاءة وقدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد عسكورة أهمية القيمة العلمية والبحثية للمشروع، الذي يعزز بدوره إجراء الأبحاث البينية والتطبيقية، ويكامل الجهود البحثية لمواجهة تحديات التنمية ودعم الاقتصاد المصري في مجالات الزراعة والمياة، بما يعزز القدرات العلمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والأساتذة المختصين في هذه المجالات، من خلال الدورات التدريبية، والتبادل الطلابي، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس.

يشار إلى أن مشروع التميز للزراعة والمياة يتم إدارته من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة تسع جامعات مصرية حكومية، أبرزها جامعتي الإسكندرية والقاهرة (شريكين رئيسيين)، بالإضافة إلى جامعات عين شمس، بني سويف، أسيوط، أسوان، بنها، الزقازيق، وجامعة قناة السويس، فضلًا عن التعاون مع ست جامعات أمريكية مرموقة.