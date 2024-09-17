أول توثيق للمأساة السودانية بقلم ناشطة نسائية

شاركت منظمة المرأة العربية في حفل إطلاق كتاب (الموت بالدانة) تأليف الدكتورة بخيتة أمين إسماعيل.

(الموت بالدانة) يعد أول كتاب يوثق مأساة السودان منذ اندلاع الحرب في الخرطوم في 15 أبريل 2023.

وعُقدت الاحتفالية بنادي الزراعيين بالقاهرة وسط حضور كثيف من الجانبين السوداني والمصري، وشهدت عروضا لمداخلات مسجلة من عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والناشطين السودانيين حول العالم. وكذا مداخلات من ضحايا الحرب من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء .

الحياة الثقافية

والدكتورة بخيتة إسماعيل هي ناشطة بارزة وذات إسهام مهم في الحياة الثقافية والاعلامية بالسودان وهي مالكة ومؤسسة كلية أم درمان الجامعية لتكنولوجيا الصحافة والطباعة، ومؤسسة كلية السودان الجامعية للبنات، ورئيسة تحرير مجلة مريود للناشئة، وكاتبة صحفية بعدد كبير من الصحف السودانية والعربية ولها مؤلفات عدة في الاعلام وحقوق المرأة.

يتضمن كتاب (الموت بالدانة) سردًا لعدد من قصص الحرب المأساوية وخاصة حالات الاغتصاب التي تعرضت لها النساء والفتيات. كما يتضمن قصائد تروي عن الحرب بلغة الشعر المؤثرة. ومقالات لكتاب عرب عن السودان وعن الحرب وينتهي بنقاش عن كيفية العودة، وألبوم صور توثق أحداث الحرب.