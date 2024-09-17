محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من كورنيش طنطا ، تزامناً مع إطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شارة بدء المبادرة بمنطقة المنصة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام و المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، العميد وائل فتحي المستشار العسكري، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة العميد عبدالعزيز من جهاز الخدمه الوطنيه ، العقيد فارس الأشوح ،العقيد حازم جمال إسماعيل مدير إدارة التربية العسكرية جامعة طنطا ، المقدم عبد العظيم رمضان الطاهر المنطقه الشماليه العسكرية ولفيف من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد المحافظ اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة ،مشيراً أن المبادرة سيستمر فعاليتها لمدة 100 مؤكدا أن مختلف الجهات والهيئات ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعياً وتقدماً ، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني ، ودعم الآخرين ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

واكد محافظ الغربية ان مبادرة بداية تعد "قاطرة تنمية الإنسان المصري" مؤكدا على ان الغربية ستبذل جهود حثيثة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيل المبادرة على أكمل وجه مثمنا الجهود التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء إنسان واعٍ ومنتج يحافظ على على مقدرات الوطن ويشارك بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

وأكد الجندي ان المبادرة من أهم المبادرات التي اطلقت في العالم ، وتجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وتتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، مضيفا الى أن المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، واستفادة جميع المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ان اطلاق المبادرة اليوم يجسد مفهوم العمل بروح الفريق الواحد ،حيث تشمل 30 جهة تعمل معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، لضمان جودة الخدمات لتصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية .