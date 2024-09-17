يا أهلاً بالمدارس .. أسعار الشنط والأدوات المدرسية كابوس يطارد أولياء الأمور

15% زيادة فى أسعار الحقائب.. والسعر من 180 وحتى 1100 جنيه

فى العتبة: الزى المدرسى يبدأ من 150 والجاكت بـ350 جنيهاً

فى الفجالة: كشكول السلك بـين 55 و65 جنيهاً والكراسة بـ6 جنيهات والقلم الجاف بين 3 و7 جنيهات واللانش بوكس يبدأ من90 جنيهاً

فى معارض الحكومة: 30% تخفيضات على الزى والأدوات المدرسية

عودة الإسكافى.. الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار يجبران بعض المواطنين على إعادة تدوير الشنط والأحذية

مع اقتراب العام الدراسى الجديد، بدأ أولياء أمور 25 مليون تلميذ وطالب فى شراء زى مدرسى، وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية.. والمفاجأة غير السارة التى يقابلها الجميع هى ارتفاع أسعار كل تلك المستلزمات.

ورصدت جولة ميدانية للوفد بميدان الجيزة ومنطقتى العتبة والفجالة بالقاهرة ارتفاعاً كبيراً فى أسعار جميع المستلزمات المدرسية مقارنة بالعام الماضى.

وأكد محمود يوسف - بائع بمحل حقائب بميدان الجيزة أن أسعار الشنط المدرسية هذا العام تزيد على العام الماضى بنسبة 15%.. وقال: يبدأ سعر شنطة مرحلتى الحضانة والابتدائى من 180 جنيهاً ويصل إلى 320 جنيهاً حسب الخامة والجودة، أما أسعار الشنط ذات الرسومات البارزة لتلك المرحلة والتى يفضلها الأطفال من البنات فيصل سعرها إلى 350 جنيهاً، وبالنسبة لشنط المرحلتين الإعدادية والثانوية فيبدأ سعرها من 275 جنيهاً ويصل إلى 800 جنيه وتختلف بالنسبة للجودة والحجم.

وأضاف: هناك شنط مستوردة تبدأ من 750 جنيهاً وتصل إلى 1100 جنيه ولكن الإقبال على شرائها قليل لأن ثمنها غال على الزبائن، ولكن هناك بعض الزبائن تطلبها، إلا أن الغالبية يشترون الشنط المحلية، خاصة أن سعرها أقل وتصنيعها جيد جداً وأصبح لها زبائن رغم ارتفاع ثمنها عن العام السابق.



وفى منطقة العتبة وسط القاهرة يقف محمد ناصر - صاحب محل منتجات جلدية وشنط مدرسية، عارضاً أمام محله عدداً كبيراً من الشنط المدرسية لمختلف الفئات والأعمار السنية لطلبة المراحل الدراسية المختلفة.. وقال: الأسعار فى منطقة العتبة تختلف عن أى مكان آخر لأنها معروفة بتجارة الشنط خاصة فى موسم المدارس، وهى أرخص بشكل كبير.

وأضاف: تبدأ أسعار الشنط الديزنى للأطفال فى الابتدائى بسعر 200 جنيه وتكون ذات رسومات مطبوعة عليها، أما الأنواع الأخرى فيبلغ سعر شنط القماش 220 جنيهاً، وشنطة أطفال مدرسية 260 جنيهاً، وشنطة وتربروف بـ370 جنيهاً وشنط رسومات (كارتون) بارزة نحو 400 جنيه، أما أغلى أنواع الشنط فهى الجرار (بالعجل) وتباع بسعر 950 جنيهاً.

الأدوات المدرسية

وفى منطقة الفجالة برمسيس تختلف أسعار الأدوات المدرسية حسب الجودة، وقال مصطفى عبدالله - بائع أدوات مدرسية بالفجالة: سعر كشكول السلك 100 ورقة بـين 55 و65 جنيهاً، والكراسة العادية بـ 6 جنيهات، وكراسة رسم كبيرة 12 ورقة بـ22 جنيهاً، والمقلمة بـ 35 جنيهاً، والقلم الجاف أسعاره بين 3 و7 جنيهات، وسعر اللانش بوكس يصل إلى 90 جنيهاً واللانش بوكس 2 لتر مقسم بــ 150 جنيهاً.

وعلبة الألوان الفلومستر 12 قلماً بــ25 جنيهاً، وعلبة الألوان الشمع بــ 35 جنيهاً، وعلبة الأستيكة العادية 33 قطعة بــ 75 جنيهاً، والمسطرة بــ 10 جنيهات، وزمزمية حجم 700 مللى بـ 65 جنيهاً.

وأضاف: هناك أسعار مختلفة لطلبات الجملة للمكتبات، حيث يبلغ سعر الجملة لـ دستة الكراسات 8 ورقات بـ45 جنيهاً، ودستة الأقلام الرصاص بين 20 إلى 40 جنيهاً، وتتفاوت أسعار دستة كشكول مسطر 60 ورقة من 45 جنيهاً إلى 120 جنيهاً.

وحول أسعار الأحذية قال رامى على صاحب محل أحذية بوسط القاهرة، أن أسعار الأحذية تبدأ من 170 جنيهاً للكوتشى الأطفالى ويصل إلى 550 جنيهاً للكوتشى الأولادى، والكوتشى الاسنيكرز يبدأ من 170 جنيهاً، ومقاس 37 لـ41 يبدأ من 190 جنيهاً، مقاس 41 لـ45 يبدأ من 290 جنيهاً».

وأضاف: الأسعار مرتفعة هذا العام بسبب ارتفاع سعر الدولار عن العام الماضى، وقلة توافر المواد الخام.

وفى منطقة العتبة، بلغت أسعار الزى المدرسى ما بين 150 إلى 300 جنيه، فى أحد المحلات بينما بلغ متوسط سعرها فى محل آخر 220 جنيهاً بينما يصل سعر الجاكيت المدرسى إلى 350 جنيهاً، وتختلف الأسعار.



شكاوى لا تنتهى

اشتكى عدد من أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الشنط والأدوات المدرسية، هذا العام.. وقالت حنان محمود - موظفة، إنها توجهت إلى منطقة العتبة لشراء شنطة المدرسة لابنها فى المرحلة الابتدائية ولكنها فوجئت بأن الأسعار تتراوح بين 250 و450 جنيهاً، أما الأدوات المدرسية فلا تقل عن 700 جنيه وهى ميزانية كبيرة لدخول المدرسة هذا العام».

وأضافت «ما باليد حيلة» سأضطر للشراء بهذه الأسعار المرتفعة من أجل ابنى ونفس المعنى قالته يمنى محمود - ربة منزل، مؤكدة أن أسعار الشنط المدرسية مرتفعة جداً هذا العام، مشيرة إلى أنها أم لطفلين فى المرحلة الابتدائية.. وقالت: سأكتفى بشراء شنطة واحدة لأحد ابنى الاثنين لأن أسعار الشنطتين يتجاوز 850 جنيهاً مما يضع عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة، بخلاف أسعار الأدوات المدرسية التى شهدت زيادة كبيرة فتخطت أسعار الكشاكيل والأقلام للطفلان نحو 700 جنيه.

وأضافت: أسعار الزى المدرسى والأحذية المدرسية أيضاً غالية ولهذا فإن الموسم الدراسى هذا العام سيكون صعباً على الأسر جميعاً.

وقال سيد عثمان - موظف: «توجهت لميدان الجيزة لشراء شنطة مدرسة لابنتى بالمرحلة الإعدادية وفوجئت بأن أسعار أقل شنطة يبلغ 350 جنيهاً».

وأضاف: «اعتدت كل عام على شراء شنطة جديدة لابنتى لأشعرها بفرحة العام الدراسى الجديد، ولكن الأسعار هذا العام مرتفعة، وهو نفس حال أسعار الأدوات المدرسية وباقى المستلزمات من زى مدرسى وأحذية، وربنا يعنى على شرائها هذا العام، خاصة أنها ستتكلف مبالغ كبيرة».

الإسكافى يعود

جالساً أمام ماكينته المحببة إلى قلبه ومصدر رزقه يستقبل الطلب وراء الأخر، والزبائن توالياً من أجل سرعة إنجاز ما يطلبونه منه بإصلاح ما أفسده الاستهلاك الكبير بمرور الأيام، وبيديه الماهرتين وبخبرة السنين يعيد الإسكافى البريق لكل ما نالت منه مخالب الزمن، بعد أن يقوم بإصلاح ما يستطيع سواء مما يحمله الظهر أو الأقدام

ومع اقتراب العام الدراسى يعمل الإسكافى لفترات طويلة على عكس المعتاد منه فهذا هو موسمه الذى ينتظره كل عام، لتحقيق مكاسب - ولو بسيطة، تساعده على استكمال باقى العام

فى منطقة ناهيا ببولاق الدكرور يجلس «ميخائيل عطا» وهو على مشارف عقده الخامس، من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن لخياطة وتصليح الشنط المدرسية والأحذية ويجلس أحياناً زبائنه أمامه من أجل حثه على سرعة الإنجاز أو يتركون له أغراضهم ويعودون بعد يوم أو يومين لاستلامها، ولكن هذا العام يخبرنا بأن زبائن إصلاح الشنط والأدوات المدرسية من أحذية وغيرها فى زيادة كبيرة عن العام السابق.. ويقول: أظن أن السبب هو ارتفاع أسعار الشنط الجديدة والأحذية، والتى يتخطى سعرها مئات الجنيهات، ولذلك يرغب الكثير فى إعادة استخدام شنط وأحذية العام السابق، خاصة أن هناك عدداً كبيراً أصبحت ظروفهم صعبة ولا يستطيعون الحصول على شنط جديدة أو أحذية.

ويضيف: «كل عام أنتظر موسم المدارس من أجل حدوث انتعاش دخلى خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن تصليح الشنط والأحذية يبدأ من 15 جنيهاً وأغلى تصليح يصل إلى 100 جنيه، وهناك من يدفع أقل من ذلك فأقبل ما يتم دفعه وأقدر ظروف الجميع لأننى مثلهم أعانى أيضاً فى الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأحاول الإنجاز فى أسرع وقت للزبائن حتى تكون الشنط والأحذية جاهزة قبل بدء الموسم الدراسى».

وواصل: أعمل وحدى داخل المحل الخاص بى وأحياناً أقوم بالجلوس لفترات طويلة من أجل تسليم الزبائن حاجاتهم فى مواعيدها.



مبادرات حكومية

وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من أول سبتمبر الجارى لمدة شهر، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 2286 منفذاً و5 معارض رئيسية و50 معرضاً فرعياً، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

وانطلقت مؤخراً فعاليات معرض أهلاً مدارس الرئيسى، بمحافظة القاهرة، فى صالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستمر المعرض حتى 20 سبتمبر الجارى ويقدم تخفيضات حتى 30% لجميع المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام، وسيتم افتتاح فروع المعرض فى المحافظات كافة والتى تشمل معرضاً رئيسياً بكل محافظة إلى جانب المعارض الفرعية فى المدن والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظين.