مد فترة تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات إلى غد الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

ويستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الأول أو الثاني بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب وللمستنفدين والمتخلفين.

وكان من المقرر أن تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات مساء اليوم الثلاثاء.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات بعد غلق باب تسجيل الرغبات بـ48 ساعة.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني بسرعة تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.

وفتحت وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الثاني من الثانوية العامة 205 درجات بنسبة 50 في المائة، بإجمالي عدد طلاب 86 ألفا و200 طالب وطالبة.

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدور الأول

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر أمام جميع الناجحين في الثانوية العامة.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 205 درجات بنسبة 50 في المائة بإجمالي عدد طلاب 100 ألف و561 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، و20 ألفا و976 طالبا وطالبة.

وفتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024 في تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 حتى يوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2024.

ويبلغ العدد الإجمالي لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 121 ألفا و537 طالبا وطالبة.

رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطًا رسميًا لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للدور الثاني.

ولتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة فور إعلانها على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



