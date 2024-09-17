طريقة تحضير زبادي بالخوخ| وجبة خفيفة وصحية بطعم لذيذ

يُعد الـ زبادي بالخوخ من الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية، حيث يجمع بين فوائد الزبادي الغني بالبروتينات والبكتيريا النافعة لصحة الجهاز الهضمي، وبين الخوخ الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين C والألياف، هذه الوصفة تعتبر مثالية كوجبة خفيفة أو حلوى لذيذة ومغذية يمكن تناولها في أي وقت، وفيما يلي نقدم لك طريقة بسيطة وسريعة لتحضير زبادي بالخوخ الطازج.





طريقة عمل زبادي بالخوخ

المكونات

- 2 كوب زبادي طبيعي

- 2 ثمرة خوخ ناضجة

- 2 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

- حفنة من المكسرات (للتزيين، اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير الخوخ:

قشّر ثمرة الخوخ وقطّعها إلى مكعبات صغيرة. يمكنك ترك القليل من شرائح الخوخ للتزيين لاحقاً.





2. مزج المكونات:

في وعاء كبير، اخلط الزبادي مع العسل والفانيليا. امزج المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط.





3. إضافة الخوخ:

أضف قطع الخوخ إلى الزبادي واخلطها برفق حتى تتوزع بشكل متساوٍ.





4. التبريد:

ضع الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليبرد، مما يمنحه نكهة منعشة وقوامًا أفضل.





5. التقديم:

قدّم الزبادي بالخوخ في أطباق صغيرة، وزيّنه بقطع الخوخ المتبقية وبعض المكسرات لإضافة قرمشة لذيذة.





زبادي الخوخ وصفة خفيفة وصحية وسهلة التحضير. تحتوي على مزيج من البروتينات، الفيتامينات، والألياف التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتوفر طاقة للجسم طوال اليوم.